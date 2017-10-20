Mbappe Messi ve Raul'u geçti

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'i 4-0 yenerken Mbappe de ilk gole imza attı. 20 Aralık 1998 doğumlu olan Fransız futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi'nde 8 gole 19'uncu yaş günü öncesinde ulaşan ilk isim oldu.

8 GOLE ULAŞAN İLK İSİM OLDU

Mbappe 18 yaş 9 aylıkken bu başarıya ulaştı. Daha önceki rekor Raul'e (20 yıl 3 ay) aitti. Bu sıralamada daha sonra gelen isimlerse şöyle: Obafemi Martins (20 yıl, 3 ay), Patrick Kluivert (20 yıl 5 ay), Lionel Messi (20 yıl 7 ay). Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Celtic'e de bir gol atan Mbappe, geçen sezon Monaco ile grupta sadece 28 dakika şans bulup fileleri sarsamasa da, elemeli turlarda açılmıştı.

Manchester City'e her iki maçta birer, Dortmund'a iki maçta toplam üç gol atan Mbappe'nin diğer golü de yarı finalde Juventus'a karşı gelmişti.