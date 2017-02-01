M'boussy Elazığspor'dan Anderlecht'e transfer oldu

20 yaşındaki futbolcu, Gakgoşlar'da beğenilmeyince, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya bedelsiz olarak gitti. Buradaki müthiş performansı büyük beğeni topladı.

4 YILLIĞINA ANLAŞTILAR

20 lig mücadelesinde 7 gol, 1 de asist yapan M'boussy, Belçika'nın güçlü takımlarından Anderlecht'le 4 yıllığına el sıkıştı.

Bu anlaşmadan Kongolu oyuncu, yıllık 900 bin Euro kazanacak. Ayrıca Anderlecht, futbolcunun boşa çıkma bedelini de 30 milyon Euro olarak belirledi.

ELDEN KAÇIRILMASI ÜZÜCÜ

Genç yıldızın menajeri Kaan Toker, "Elazığspor'dayken bazı sorunlar yaşadık. Bu yüzden M'boussy ayrılmak zorunda kaldı. Böylesine geleceği parlak bir oyuncunun elden kaçırılması da ülkem adına üzücü.

M'boussy, artık Anderlecht için savaşacak. İnşallah burada önemli işlere imza atacak. O da bu transferin gerçekleşmesinden dolayı büyük sevinç yaşıyor" diye konuştu.