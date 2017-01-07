M.City Bilic'in West Ham'ına 5 attı

İngilter FA Cup'un 3. turunda Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United evinde Manchester City'i ağırladı.
MAVİLER 5 GOL ATTI
İlk 30 dakikalık bölümde gol sesinin çıkmadığı maçta City'nin 33'te Toure, 41'de Nordtveit (kk) ve 43'te Silva'nın golleriyle West Ham devreye 3-0 geride gitti.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Manchester'ın Mavileri, 50. dakikada Aguero ve 84'te Stones''un golüyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City adını 4. tura yazdırırken, West Ham ise kupaya veda etti.