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M.City Bilic'in West Ham'ına 5 attı

FA Cup'un 3. turunda Manchester City deplasmanda Slaven Bilic'in takımı West Ham United'ı 5-0 yenerek kupanın dışına itti

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M.City Bilic'in West Ham'ına 5 attı

İngilter FA Cup'un 3. turunda Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United evinde Manchester City'i ağırladı.

MAVİLER 5 GOL ATTI

İlk 30 dakikalık bölümde gol sesinin çıkmadığı maçta City'nin 33'te Toure, 41'de Nordtveit (kk) ve 43'te Silva'nın golleriyle West Ham devreye 3-0 geride gitti.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Manchester'ın Mavileri, 50. dakikada Aguero ve 84'te Stones''un golüyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City adını 4. tura yazdırırken, West Ham ise kupaya veda etti.

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