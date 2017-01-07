M.City Bilic'in West Ham'ına 5 attı

Hikmet Karaman, Sneijder, Eto'o gibi yıldızların Türkiye'de oynamasının dış güçlere çok önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın eski file bekçisi Kerem İnan, sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki sezon için Fatih Terim ile anlaştığını söyledi.

G.Saray, PAOK forması giyen Garry Rodrigues ve İsveç'in Norrköping takımında top koşturan Sebastian Andersson ile her konuda anlaşmaya vardı

Galatasaray Garry Rodrigues ve Andersson ile anlaştı

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

3 Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı Reina'da bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, ''Saldırının olacağı içime doğmuştu, Allah kurtardı'' dedi.

4 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

5 Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE Amanda Nunes, milyonlarca takipçisi ve hayranı olan Ronda Rousey'i, 48 saniyede nakavt etti.

6 Hamza Hamzaoğlu'ndan muhteşem gol - İZLE Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, devre arası kampındaki antrenmanda kale arkasından güzel bir gol attı.

7 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

8 Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı Göztepe, Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

9 İsmail Kartal: Gökhan para için camiasız kaldı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı bırakıp Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e gönderme yaptı.