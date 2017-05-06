M.City Crystal Palace'ı 5'ledi

Manchester City - Crystal Palace maçında kazanan, 5-0'lık skorla Manchester City oldu. İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki mücadele, Etihad Stadı'nda oynandı.

MAVİLERDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller; 2. dakikada David Silva, 49. dakikada Vincent Kompany, 59. dakikada Kevin de Bruyne, 82. dakikada Raheem Sterling ve 90. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM ATTILAR

Bu skorun ardından Manchester City puanını 69 yaptı ve 3. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım daha attı.

Crystal Palace ise 38 puanda kaldı ve 18. sıradaki Swansea'nin 6 puan üzerinde yer alarak, küme düşme yolundaki hafif ihtimali yok edemedi. Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City evinde Leicester City ile karşılaşacakken, Crystal Palace ise evinde Hull City'yi konuk edecek.