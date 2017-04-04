Medipol Başakşehir Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

İLK YARI

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Onur'un yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Bu dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

İlk yarıyı Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Visca, kaleye doğru ilerlerken, araya giren Larsson topu kornere uzaklaştırdı. Medipol Başakşehir, kullandığı köşe vuruşundan sonuç alamadı.

69. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokulan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adebayor şutunu çekmeden kademeye giren ve topa müdahale eden Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada sol kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta Akhisar Belediyesporlu oyuncunun kafasından seken topa arka direkte Orhan'ın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcı hakeminin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

90+5. dakikada Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem tarafından saha dışına gönderildi.

90+6. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca'nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Mehmet Batdal, topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayan Medipol Başakşehir, kupada adını yarı finale yazdırdı.

Akhisar Belediyespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga Ünlü (Dk. 58 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Samardzic (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Orhan Taşdelen, Alper Uludağ, Sissoko, Adu (Dk. 46 Vaz Te), Larsson, Onur Ayık, Muğdat Çelik

Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Caicara, Epureanu, Attamah, Alparslan Erdem, Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 86 Hakan Özmert), Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek (Dk. 67 Mossoro), Adebayor (Dk. 72 Mehmet Batdal)

Goller: Dk. 24 Adebayor, Dk. 90+6 Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 52 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Alper Uludağ (Akhisar Belediyespor)

LİGDE YENİLDİ, KUPADA ELEDİ

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilerek lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen İstanbul temsilcisi, kupada adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Kupada daha önce 2010-2011'de finalde Beşiktaş'a mağlup olan, 2009-2010'da Trabzonspor'a ve geçen sezon ise Çaykur Rizespor'a çeyrek finalde elenen Medipol Başakşehir, bu sezon F Grubu'nu lider tamamlayıp son 16 turunda Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakmıştı.

Medipol Başakşehir, yarı finalde Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ADEBAYOR KUPADA DA GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 4 maçta 2 golü bulunan Emmanuel Adebayor, Akhisar Belediyespor karşısında takımının ilk golünü attı.

Ligde Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor müsabakalarında birer golü bulunan deneyimli futbolcu, Türkiye kariyerindeki üçüncü gol sevincini Akhisar Belediyespor karşısında yaşadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan yıldız futbolcu, yerini Mehmet Batdal'a bıraktı. Mehmet Batdal da oyunun son bölümünde takımının 2. golüne imza attı. Bu sezon ligde 5 golü bulunan Mehmet Batdal, kupadaki ilk golünü kaydetti.

Bu sezon kupada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapattı.