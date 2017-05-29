Mehmet Demirkol: Beşiktaş'ın 20. şampiyonluğu bu

NTV Spor'da yayınlanan "Spor Servisi" adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkoli, yıldız tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

1959'dan önce kazanılan şampiyonlukların da sayılması gerektiğini söyleyen Demirkol, "Gerçek bir hesap yapılacaksa bu 20. şampiyonluktur" dedi.

13 DEĞİL 20

Demirkol, ''Ligi 1959 itibaren sayıyorsak Beşiktaş'ın 13. şampiyonluğudur bu. Ama gerçek bir hesap yapılacaksa bu 20. şampiyonluktur. Eğer bir hesaplama yapılacaksa ilk günden itibaren yapılmalı." şeklinde konuştu.

1959'DAN ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA

Fenerbahçe 28 (19 Lig, 6 Milli Küme, 3 Türkiye Futbol Birinciliği)

Galatasaray 21 (20 Lig, 1 Milli Küme)

Beşiktaş 20 (14 Lig, 3 Milli Küme, 2 Türkiye Futbol Birinciliği, 2 Federasyon Kupası)

Trabzonspor 6 (6 Lig)

Gençlerbirliği 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbokulu 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Bursaspor 1 (1 Lig)

Ankaragücü 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Göztepe 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbul Güneş (1 Milli Küme)

Ankara Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Eskişehir Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Muhafızgücü (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbulspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbiye (1 Türkiye Futbol Birinciliği)