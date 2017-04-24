Mehmet Demirkol: Bu gidişle tüm çocuklar Beşiktaşlı olur

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan ''Spor Servisi'' programında dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un sözleri:

ÇCOCUKLAR BEŞİKTAŞ'I TUTAR

''Dün seyrettiğimiz saçmalık Mehmet Özbek'in eseri. Teşekkür ediyoruz sizlere. Futboldan bu kadar anlıyorsunuz işte. Mehmet Özbek, Aziz Yıldırım'ın 20 yılda yaptığını 2 yılda yaptı. Gurur duyuyor musunuz bu durumla? Vizyonunuz bu işte. Sahaya telefon atan seyirci cinayete teşebbüsten yargılanmalı. Geri kalan herkes Galatasaray yönetimini dava edebilir. Bize bunu mu izlettiniz diye sorabilir. Ne Tudor, Ne Advocaat ne de bir başkası. Bunların sorumlusu iki kulübün futbol aklı olan Aziz Yıldırım ve Mehmet Özbek'tir. Galatasaray ve Fenerbahçe böyle giderse 5 sene sonra tüm çocuklar; Beşiktaşlı, Chelseali, Real Madridli, Barcelonalı olur. Bunun gittiği yol budur, haberiniz olsun.''