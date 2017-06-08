Mehmet Demirkol: Burak Beşiktaş'ta coşar

Beşiktaş’ın Vincent Aboubakar ile anlaşılamaması durumunda Burak Yılmaz’ı transfer edeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Mehmet Demirkol, milli futbolcunun siyah-beyazlı forma altında başarılı olacağını ifade etti.

30 GOLÜ GEÇEBİLİR

NTV Spor yorumcusu Demirkol’un yaptığı değerlendirme şöyle; “Bu oyun mantalitesinde o statta ve doğru takımla Burak Yılmaz 30’u geçebilir. Bunu daha önce yapmışlığı var. Beşiktaş taraftarında Burak’a karşı ciddi bir tepki var. Şenol hoca, ‘Aboubakar olmazsa Burak gelsin’ diyor mu onu bilmiyoruz.”

2006 yılında Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz siyah-beyazlı formayı giydiği 1,5 sezonda (49 maçta) 6 gol atmıştı.

31 yaşındaki golcü bu sezon Çin Süper Lig’inde ise çıktığı 10 maçta ise 7 gol atmayı başardı.