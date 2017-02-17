Mehmet Demirkol: Emenike Kayserispor'da ilk 11'e giremez

Fenerbahçe'nin Krasnodar'a 1-0 yenildiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, Hollandalı Dick Advocaat'ın Emenike tercihini sert bir dille eleştirdi.

'KAYSERİSPOR'DA 11 OYNAYABİLİR Mİ?'

Fenerbahçe’nin Krasnodar karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Mehmet Demirkol, Advocaat’ı Emenike tercihi nedeniyle eleştirirken, “Bir ay önce ‘Bu adam oynamaz’ dediğiniz bir oyuncuyu böyle önemli bir maçta 11’e koymazsınız. Emenike bugün Kayserispor’da 11 oynayabilir mi? Umut Bulut oynuyor, Welliton yedek kalıyor. Hiç sanmıyorum. Şu Emenike'den daha kötü olan Van Persie, 65 yaşında olan Van Persie olur en fazla. Emenike’nin yaptığının 10’da birini yapıp Fenerbahçe’den kovulan adamlar var. Ben gerçekten anlamıyorum. Ne Emenike’ymiş yahu…” diye konuştu.





TARAFTARLAR YİNE TEPKİLİ

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri hep eleştirilen Emenike, Krasnodar maçında da taraftarları çıldırttı. 2 aydan fazla zamandır resmi maça çıkmayan Emenike'nin kilo aldığını belirten taraftarlar, sahada varlık gösteremeyen oyuncunun takımdan gitmesini istedi.

'0' ÇEKTİ

Sahada adeta kaybolan Emenike'nin bu performansı istatistiklere de yansıdı. 72 dakika oynayan Emenike şut, isabetli şut, kilit pas, adam geçme, faul alma gibi istatiklerde sıfır çekti.