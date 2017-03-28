Mehmet Demirkol: Emre Mor Şenol Güneş'le çalışmalı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Emre Mor'un Borussia Dortmund'da forma şansı bulamaması hakkında konuştu.

Demirkol, "Dortmund okulunda gelişemiyorsa Şenol Güneş okulu lazım." diyerek genç futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi gerektiğini söyledi.

İşte Mehmet Demirkol'un sözleri:

ŞENOL GÜNEŞ OKULU LAZIM

"Yani Dortmund okulu olmadı, illa Şenol Güneş okulu lazım. Emre Mor için Messi demek çok zor ama oralara yaklaşabilecek bir yetenek. Emre Mor'da korkunç bir yetenek var fakat en büyük yetenek öğrenebilmektir. Bu da öğretilebilir bir şeydir ama öğrenmeye açık olmak lazım. Çok öyle durmuyor. Dortmund okulunda gelişme kaydememek kötü bir durum ama demekki Şenol Güneş okuluna ihtiyaç var. Şenol Güneş okulu onu düzeltecek. Dortmund'un yerinde olsam onu bir yere gönderecek olsam Beşiktaş'a gönderirim."

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