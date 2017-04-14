Mehmet Demirkol: Fabri seni asla affetmeyeceğim

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Lyon - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

QUARESMA ÇOK ÖNEMLİ

Demirkol, ''Quaresma çok önemli. Altı şampiyonlar ligi maçında da var. 4 Avupa ligi maçında da var. Quaresma varlığıyla 1 numaralı hücum planı Beşiktaş'ın. Özellikle ligin ilk yarısıda ve Şampiyonlar Ligi boyunca Quaresma işi döndürdü. İki sene önce olmasa, hatta bir avantaj bile sayılabilirdi olmaması. Peki bunun yerini nasıl dolduracaksın? En yakın plan Talisca'nın kenara gelmesi değil. Cenk'in yanına gelmesi, Ömer Şişmanoğlu'nun ileride olması hatta.'' dedi.

ASLA AFFETMEYECEĞİM

Demirkol, ''Böyle bir hakem bulmuşken, böyle de bir oyun varken, yazık oldu. Fabri'yi affedemeyeceğim. Saat geç oldu falan kafası mı gitti acaba! Fabri'nin yaptığı hatayı Tolga Zengin yapsa Türkiye'ye dönemezdi. Quaresma yoksa Ömer Şişmanoğlu öne geçer, Cenk oraya geçer, iş biter. Dört tane oyuncunun yerini değiştirmeye gerek yok.'' şeklinde konuştu.