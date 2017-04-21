Mehmet Demirkol: Fabri'den özür diliyorum

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Olympique Lyon maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demirkol, siyah-beyazlı kaleci için, "Fabri'den özür diliyorum, ilk maçtan sonra onu affetmeyeceğim demiştim ama bugün o beni affetsin" dedi.

Mehmet Demirkol'un başlıca açıklamaları şöyle:

FABRİ ATSAYDI DAHA İYİYDİ

- Mitrovic'e nasıl sıra geldi? Neden sıra geldi? Fabri bile penaltı atsaydı ama Mitrovic keşke penaltı atmasaydı, çünkü maç içerisinde de çok kötüydü, keşke ona penaltı attırmasaydık.

- UEFA'nın başında elenirsin sorun değil ama buraya kadar gelmişken elenmek çok üzücü, keşke sonuna kadar gidebilseydik.

- Bu tip bir maçta Oğuzhan Özyakup'un ekstra oynaması gerekiyordu ama performansı tam tersi aşağılara düşüyor. Bugün çok fazla hakemle uğraştı, bu eski tip kaptanlık bunlara gerek yok.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK KÖTÜYDÜ

- Bir kere Şenol Güneş bugün çok kötüydü, ne yaptıysa olmadı, çözüm üretemedi, bunu izledik. Rakibin hamlelerinden sonra Beşiktaş biraz baskı kurdu, gol attı ama Lyon eski oyununa geri dönünce kontrolü yine eline aldı. Şenol Güneş'in bugün performansı yetersizdi.

- Talisca bugün uçtu gitti, artık 25 milyon euroluk bir oyuncu oldu. 1+1 opsiyonu var ama belki opsiyonu satılabilir. Bakalım Beşiktaş onu kadroda tutabilecek mi?

FABRİ'DEN ÖZÜR DİLİYORUM

- Fabri'den özür diliyorum, ilk maçtan sonra onu affetmeyeceğim demiştim ama bugün öyle kurtarışlar yaptı ki ben onu affettiğim gibi onun bize hakkı geçti. Fabri beni affetsin, ondan özür diliyorum.