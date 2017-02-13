Mehmet Demirkol: Galatasaray'ın hocası Sneijder'dir

Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Demirkol, Sneijder'in yokluğuna değindi Riekerink'i eleştirdi.

'SNEIJDER OLSA MÜDAHALE EDERDİ'

Demirkol; "Beşiktaş gibi Galatasaray'ın teknik direktörü tribünde olduğu için Galatasaray kaybetti. Şenol Güneş Karabük'te tribündeydi. Bugün de Galatasaray'ın hocası Sneijder tribündeydi. Sneijder böyle maçlarda oyuna müdahale edebiliyordu." dedi.

'HOCA OYUNU OKUYAMIYOR'

Riekerink'in değişikliklerini eleştiren Mehmet Demirkol sözlerine; "Galatasaray'da devre arası yapılan değişiklikler hocanın oyunu okamadığını ve oyunun içinde olmadığını gösterdi. Riekerink'in oyuna başladığı taktik yanlış. Fenebahçe maçından etkilendiği için çift ön liberoyla başladı ama Kayseri o maçta da Fenerbahçe'ye 4 gol attı. " diyerek devam etti.

'RİEKERİNK BİLE İNANMAMIŞ'

Hollandalı Riekerink'in bile Galatasaray'ın hocası olacağına inanmadığını belirten ünlü yorumcu; "Riekerink geçen sene bu dönem Galatasaray'ın teknik direktörü olacağını aklından bile geçirmezdi. Hollanda'da 'Galatasaray'ın antrenörü Riekerink' desen, 'Ya manyak mısın sen' derler." diyerek sözlerini noktaladı.

