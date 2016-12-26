Mehmet Demirkol hakemi FIFA'ya şikayet edeceğini söyledi

NTV Spor'da yayınlanan ''Spor Servisi'' adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, son haftalarda üst üste gelen hakem hatalarını değerlendirdi.

Demirkol, Karabükspor maçında skandal bir karara imza atan Halil Umut Meler'i FIFA'ya şikayet edeceğini söyledi.

İşte Demirkol'un sözleri:

SABOTE EDİYORLAR

"Hakemler inanılır gibi değil. Artık hangi maçta, hangi hakem ne saçmalık yaptı onları karıştırıyoruz. Halis Özkahya yakışıklı bir adam, dizilerde oynayabilir ama hakemlik yapmasın. Türk hakemleri, Türkiye Ligi'ni sabote ediyor. Hüseyin Göçek golü veriyor, sonra iptal ediyor. Neden? Başakşehir'in yerine 3 büyüklerin o golü iptal edilseydi şu an ortalık yanıyordu."





FIFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİM

"Cüneyt Çakır en az 1 ay dinlendirilmeli. Kalecinin eline çarpan top için penaltı verilir mi ya? Eldiveni görmüyor musun? Kurallara aykırı hareket ederek Halil Umut Meler'i FIFA hakemi yapıyorsunuz. Bu, Türk futbolunu sabote etmektir. Halil Umut Meler'e kokart takılmasını FIFA'ya şikayet edeceğim. O zaman kokartı nasıl sökülüyor görürsünüz."

Demirkol, program moderatörü Fuat Akdağ'ın "Gerçekten şikayet edecek misin?" sorusuna "Edeceğim" cevabını verdi.

HALİL UMUT MELER NE YAPMIŞTI?

Kayserispor ile Karabükspor arasında oynanan maçta Nakoulma'nın şutunda topun Dany'nin eline çarptığını söyleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verip Kamerunlu stopere de kırmızı kart göstermişti.

Bu skandal karar sonrası 10 kişi kalıp penaltıdan da gol yiyen konuk ekip, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.