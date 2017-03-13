Mehmet Demirkol: Kocaman seneye kesin F.Bahçe'de

NTV Spor'da yayınlanan ''Spor Servisi'' adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Aykut Kocaman'la ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

F.BAHÇE'NİN BAŞINA GEÇECEK

Demirkol, “Aykut Kocaman, “Seneye çalışmayacağım” şeklindeki haber doğru değil dedi. Anlaşmayacağım demedi. Bence seneye kesin çalışacak Fenerbahçe’de. Konu Aykut Kocaman-Advocaat konusu değil. Advocaat ne şartlarla geldi, şimdi ne şartlar var ? Elimizde iyi bir kadro var dendi. 2-3 ay bak, sonra kim gelecek kim gidecek karar ver. Yapıldı mı ? Hayır. Advoocat neden gider yapıyor sanıyorsunuz ? Konu teknik direktör konusu değil. Konu yönetim konusu.” şeklinde konuştu.