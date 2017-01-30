Mehmet Demirkol: Messi bile gelse F.Bahçe toparlanamaz

NTV Spor'da yayınlanan ''Spor Servisi'' adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynadığı maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivetli takımın organizasyonda sıkıntı çektiğini berlirten Demirkol, kulübün 10 numara transferi haberleriyle asıl sorunlardan uzaklaştığını söyledi.

MESSİ BİLE GELSE TOPARLANAMAZ

Sarı-lacivertli takımın sadece 10 numara sorunu olmadığına dikkat çeken Demirkol "Fenerbahçe için adı geçenlerin (Mehmet Ekici, Valencia) hiçbiri 10 numara değil. Fenerbahçe'nin sorunu 10 numara bulamaması değil. 10 numaranın bütün sorunları çözeceğini sanıyorlar. Messi bile gelse Fenerbahçe'nin sorunlarını çözemez. Fenerbahçe'nin organizasyon sorunları var" dedi.

ADVOCAAT GEÇEN HAFTA ELEŞTİRİLMEDİ

Hollandalı çalıştırıcaya da eleştirilerde bulunan deneyimli yorumcu "Salih'e Mehmet ve Souza'nın yanında bir pozisyon vermek gerekiyor. Oğuzhan gibi oynatmak lazım. Önde kayboluyor. Bu oyun planı Advocaat'ın planı değil Volkan'ın planı. Oyuncuların kendi planı. Geçen hafta tuttuğu için Advocaat eleştirmedi. Fenerbahçe zaten bu kadar pozisyona giriyor. Önemli olan pozisyon vermemesiydi. Bunu da başaramadı." şeklinde konuştu.