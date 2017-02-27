Mehmet Demirkol: Mourinho bile F.Bahçe'de başarılı olamaz

NTV Spor canlı yayınında Gaziantepspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı.

AYKUT KOCAMAN OLMAZ

Yönetim Kocaman'ı istiyor. Kadroya baktım, Fenerbahçe'nin bu kadrosundan sadece 4 futbolcu Aykut Kocaman'la çalışmış. Ama yönetim Aykut Kocaman'ı istiyor belli ki. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, hocadan ziyade hocayı kimin seçtiği önemli.. Hocayı seçenler yanlış yapıyor. Aykut Kocaman'ın gelmesi demek, Alex gibi futbolcuların Fenerbahçe'de oynamaması demek… O daha düz oyuncuları seviyor.

Koş, koş, koş... Topu koşturmak lazım... Aykut Kocaman'ı ben de çok severim, "Kral Aykut" yani. Ama olmayacak iş var.. Fenerbahçe altyapısından bir oyuncu, Neustadter kadar oynayamıyorsa, o altyapıyı kapatmalı! Bu bir vizyon!

MOURİNHO VE GUARDİOLA BİLE GELSE BAŞARISIZ OLUR

Çok iddialı bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'ye bu yönetimle, bu anlayışla Guardiola'yı, Mourinho'yu getir olmaz! 2 stoperine 8 milyon Euro maaş veriyorsun, orta sahada top yapacak adamın yok! Bunu değiştirmek lazım.

Van Persie sakat... Alındığında da sakattı... Vitor Pereira 12 puan daha fazla toplamıştı. Geri mi çağıralım yani? Aziz Yıldırım bugün bıraksa 5 yıl sonra heykeli dikilir. Hep çok iyi anılacaktır Fenerbahçe'de...