Mehmet Demirkol: Quaresma ülkeyi terk edebilirdi

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi. Demirkol, Ricardo Quaresma ile ilgili sert sözler sarfetti.

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 yendiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, "Beşiktaş'ın rakipleri Atiba'nın üzerinden oynuyor. Ancak Beşiktaş, Atiba olmadan da korku veren bir takım oldu. Şenol Güneş'in elindeki kadro birçok teknik adamın hayal edemeyeceği bir kadro. Beşiktaş'ın oyun planını artık herkes çözdü" dedi.

Şenol Güneş'in son dönemde biraz formsuz olduğunu söyleyen Demirkol, "Atiba'yı oyundan çıkartıyorsun Cenk'i oyuna alıyorsun. Quaresma'yı kırmızı kart riskiyle ikinci yarı oynatıyorsun" dedi.

ÜLKEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALABİLİRDİ

Quresma ile ilgili Demikol, ''Quaresma'nın 3 tane kırmızı kartı var. Ama çok belirgin. Sırtına bastı, kırmızı. Bak sadece bir pozisyon. 30. dakikada Bilal'in bileğine basmaya çalıştı. Neyse ki basamadı, Bilal'in futbolculuk hayatı bitebilirdi. Çünkü yaşı itibariyle... Quaresma muhtemelen Türkiye'yi terk etmek zorunda kalabilirdi, neden? Çünkü normal şartlarda 3 maç ceza alması gerekirdi. Ama bizimkiler onu tabii şöyle bir yarım maça indirirlerdi. Ama orada kaçacak bir şampiyonlukta ipler kopar. Şampiyonluk kaçmazsa bir şey olmaz. Unutulur. Bülent Yıldırım bunları çok güzel idare etti" dedi.