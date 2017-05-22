Mehmet Demirkol: Şampiyonluğu kutlamaya başlamışlardır

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Trabzonspor’un sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

KUTLAMAYA BAŞLAMIŞLARDIR

Demirkol, ”İkinci yarıda Adebayor’u kullanamamak Başakşehir’i çok etkiledi ama oyuncuların soğukkanlı bir şekilde maçın sonuna kadar galibiyeti kovalamaları takdir edilesi. Orta sahayı Trabzonspor’dan aldılar. Mustafa Pektemek’in yarım metreden kaçırdığı bir gol var. Onur’un başarılı kurtarışları var. 4-5 tane net pozisyonu kurtardı. Trabzon’un da pozisyonları var ama genellikle uzaktan şutlardı onlar. Tebrik ediyorum Başakşehir’i, gerçekten çok üst düzey bir sezon geçirdiler. Artık matematiksel olarak olmasa da Beşiktaşlılar şampiyonluğu kutlamaya başlamıştır.” dedi.