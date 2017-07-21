Mehmet Demirkol: Sneijder olsa bir tane çakardı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında sahasında Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Maç sonrası ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol önemli açıklamalarda bulundu.

Tudor ve Dursun Özbek'e eleştirilerde bulunan Demirkol, Galatasaray'ın Sneijder'i kötü şekilde gönderdiğini ve yeni transferlerin yanlış bölgelere yapıldığını belirtti.

BELHANDA'YI GELMEDEN BİTİRDİNİZ

Sniejder'in gönderilme şeklinden dolayı Belhanda'nın takıma gelmeden karalandığını söyleyen Demirkol "Takımda yenilenme var, iyi oyuncular alınıyor ama lazım olan yere değil. Problem olan yere el atılmıyor. Sneijder gönderilir, gönderilmez değil ama böyle değil... Belhanda'yı da daha gelmeden bitirdiniz. Sneijder gitmesin demiyorum. O da gitmek istiyordu. Bunları görünce hızlı bir şekilde karar vermen lazım. 5 milyon euroya da patlayacak, çıkarırsın verirsin orada, biter gider. 5 milyon eurodan kaçarsan, 10 milyon euroluk Belhanda gider." dedi.

SNEİJDER OLSA BİR TANE ATARDI

Takımdan gönderilen isimlerin bu maçta bir gol atabileceğini belirten tecrübeli yorumcu "Podolski olsa, Sneijder olsa bir tane vururdu kale içine... Vurma ihtimali daha yüksek diyelim. Galatasaray'ı yönetmek oyuncu almak, oyuncu satmak değildir. Galatasaray Başkanı sadece Galatasaray taraftarını yönetmekle mükellef değil. Galatasaray agresif olmaya çalışıyor. Birinci dakikadan itibaren bunu gördük. Östersunds da kendi sahasında bekliyor. Planlı bir şekilde çekilip çıkmaya çalışıyorlar ama hiç çıkarmadı Galatasaray. O günde söyledim, Galatasaray oyuncuları plajdan toplayıp bu takımı yenmesi lazım." şeklinde konuştu.