Mehmet Demirkol tartışmalı pozisyonları yorumladı

Spor Toto Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla 0-0 sona eren derbinin önüne geçti.

Mehmet Demirkol derbideki tartışmalı pozisyonları yorumladı - İZLE

Birçok tartışmalı pozisyonda yanlış kararlar veren Çakır'a her iki takım tarafları da sert eleştirilerde bulundu.

HASAN ALİ VE NETO'NUN POZİSYONLARI PENALTI

Tartışmalı pozisyonları değerlendiren Mehmet Demirkol, Hasan Ali Kaldırım ve Neto'nun pozisyonlarının penaltı olduğunu söyledi.

(Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)

GRİ POZİSYON

Serdar Aziz'in elinin vücuduna yapışık olduğunu, dolayısıyla penaltı olmadığını belirten Demirkol, Janssen'in sayılmayan golü için "Gri pozisyon" yorumunda bulundu.

(Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)

BELHANDA'NIN ATILMASI DOĞRU

Demirkol son olarak Belhanda'nın oyundan atılmasının ise doğru karar olduğunu söyledi.

(Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)