Mehmet Demirkol: Terim G.Saray'a, Lucescu milli takıma

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'da yaşanan teknik direktör ve yönetim krizini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un sözleri:

“Igor Tudor gidecekse, yönetimin de gitmesini beklerim. Bana ‘Tudor ile olmuyor’ dersen ben de ‘Senle olmuyor’ derim. Bu kaçıncı yani.”

OĞLUNU GETİRİR

“Lucescu’ya futbolun başına geç derseniz, o Tudor’u gönderip oğlunu getirir.”

LUCE MİLLİ TAKIMA, TERİM G.SARAY'A

Demirkol ayrıca, "Lucescu’nun milli takımımızla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, Galatasaray’a; Lucescu milli takıma olabilir. Bunlar konuşuluyor." diyerek önemli bir iddiada bulundu.