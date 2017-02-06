Mehmet Demirkol: Tosic dayak yedi

NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendiren Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili birbirinden ilginç ifadeler kullandı.

İşte Demirkol'un yorumu:

TOSİC BAYA BİR DAYAK YEDİ AMA...

''Sen şimdi kendi evinde bir eleme maçı oynuyorsun ortaya bir durum çıktı bu durumu kendi lehine nasıl çevirirsin. Van Persie bunu deniyor. Peki sen nasıl yapabilirsin diye düşüneceklerdi. Şenol Güneş de Oğuzhan da bunu yapamadı. Tosic pozisyonda bayağı bir dayak yedi. Bunu göstereceğine gidip kafa uzatıyor. Diyorlar ki tahrik var. Senin işin tahrik olmak değilki. Şimdi kafayla yapılan eylemler arasında itmek yoktur. Hakeme bunu niye gösteriyorsun? Yapma bunu sana faydası yok. Verdin maçı...''





BABY FACE (BEBEK YÜZ) DURUYOR AMA ÖYLE DEĞİL

''Fenerbahçe'de bir çok oyuncunun tavrına hakem doğru müdahale etmedi ama Beşiktaşlılar da doğru tepkiyi vermedi. Oyunu kendi çıkarları açısından çeviremedi. Van Persie zaman zaman yapar bunları çok şaşırmamak lazım. Baby face (bebek yüz) duruyor ama çok öyle değildir. Rakip teknik adamlarla zaman zaman didiştiğini görürsünüz İngiltere'de. Bir hareketin provokasyon olduğunu bilirsen niye bu tepkiyi verirsin. Tosic'in özür dilemesi güzel ama ne işe yarıyor?''