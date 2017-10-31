Mehmet Demirkol: Valbuena'da Alex sendromu yaşanıyor

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, dün yayınlanan "90+" ve bugünkü "Spor Servisi" programlarında Valbuena ile Aykut Kocaman arasında yaşanan sorunlardan bahsetti.

ALEX SENDROMU

Demirkol, "İlk önce çözülmesi gereken şey Neustadter'in söyledikleri. Neustadter, '3-1’den sonra kimse top istememeye başladı' dedi. Kimsenin top istemediği takımda sadece Valbuena top istiyor, taraftar da diyor ki niye bu adam oyundan çıkıyor. Çünkü Aykut kocaman başka görevler veriyor Valbuena'ya. O da bunu yapmamak için direnç gösteriyor. Bu direnç gösterme bir probleme yol açıyor. Disipline önem veren hocaların bu konuda canları sıkılır. Bu Alex sendromuyla bire bir aynı" dedi.

Demirkol: Valbuena'da Alex sendromu yaşanıyor - İZLE

KİMSE TOP ALMAK İSTEMİYOR

Demirkol, "Ben sezon başında ilk Valbuena çıkmalı dediğimde bana kızıyorlardı. İçeride rahatsızlık var. Neustadter'in sözlerinden sonra iyice ortaya çıktı, rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Valbuena ve Aatıf dışında kimse top almak istemiyor" şeklinde konuştu.