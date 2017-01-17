Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen'den Talisca'ya övgü

NTV Spor'un iki sevilen yorumcusu Rıdvan Dilmen ile Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Osmanlıspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol, aylar sonra sahalara golle dönen Talisca'yı Burak Yılmaz'a benzetirken, Dilmen ise ''Uzun boylu Alex'' benzetmesi yaptı.

İşte iki yazarın değerlendirmeleri:

DEMİRKOL: BURAK YILMAZ'A BENZİYOR

''Talisca’nın oyunu çözen golü, yapabileceklerinin bir fragmanı sadece. Sambacı, Burak Yılmaz’a çok benziyor. Beşiktaş’taki serüveni, orta saha olarak başladı ama belli ki, bir santrfor olarak sona erecek.





Talisca’nın orta sahada başlayan serüveni Beşiktaş’a bir 10 numara transferiyle devam etti. Ve belli ki bir santrfor olarak mutlu sona erecek. Aslında Burak Yılmaz’a benziyor. O da orta saha olarak U20 Milli Takımı’na kadar gelmiş sonra Beşiktaş’ta sağ açığa dönüşmüştü ve Şenol Güneş’in Trabzonspor’unda uluslarası bir santrfora dönüşmesiyle mutlu sona ulaşmıştı.

Dün Talisca’nın oyunu çözen golü onun yapabileceklerinin bir fragmanı sadece. Şu andaki kullanımı bir destek hücumcu şeklinde.... Ancak daha ötesi de var.''

DİLMEN: UZUN BOYLU ALEX

Güntekin Onay'ın, "Talisca, 190'lık Alex gibi." ifadelerini onaylayan Dilmen, "Evet aynen... Attığı goller kolay goller değil. Öne doğru hareketli topa dripling yaparken sert plase vurmak kolay değildir.

Top, sana doğru gelirken kolaydır. Ama, bu havada öne doğru giden topu hem kesecek hem de sert vuracaksınız kolay değil.