Mehmet Demirkol'dan Fikret Orman'a 'efendilik' göndermesi

NTV Spor ekranlarında futbol yorumculuğu yapan Mehmet Demirkol, bugünkü yayınında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dünkü basın toplantısını değerlendirdi.

Demirkol, Orman'ın efendilik söylemlerine tepki gösterdi.

İşte Demirkol'un sözleri:

BIRAK BAŞKALARI DESİN

"Fikret Orman'ın genel tonu iyi, sakinleştirici bir tondu. İki küçük eleştirim olcak. Birincisi, şundan vazgeçmek lazım. İşte 'biz çok efendiyiz', 'çok mütevaziyiz'... Bırak başkaları söylesin bunu. İnsan hem efendi hem de kendisinden çok bahseden olmaz. Bunu başkaları söyler. Bu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin (şımarık ikizlerin) kavgasından empati doğdu Beşiktaş'a.. Biz hiç yanlış yapmayız, biz çok iyiyiz sözlerini başkaları söyler. Bu satılabilir bişey değil. Varsa vardır. Ki var..."