Mehmet Demirkol: Sneijder'i yönetim yedek bırakıyor

Galatasaray'ın Bsaşakşehir mağlubiyetini değerlendiren NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Buna bir maç kaybı olarak bakmamak lazım. Burada bir yıkım var. Galatasaray, şut çekemedi. Skor 4-0 ama oyunun karşılığı 8-0." dedi.

"SEN TEKNİK DİREKTÖR BİLE DEĞİLSİN"

Takımın tamamının formsuz olduğunu kaydeden Demirkol, "Ne Ahmet'in bu kadar kötü futbolcu olduğunu düşünüyorum, ne Semih’in ne de özellikle Chedjou’nun... Korkunç bir form düşüklüğü var. Sezon başından beri çok formssuzlar. Yürüyecek halleri yok. Yanlış antrenman, yanlış yükleme. Yanlış zaman. Bu yüklemeyi yaparsan bu fiziki şartları ararsan tabii ki; Sneijder'i oynatamazsın. Bunu seçebilirsin, ama o zaman karşılığını alman lazım. Alamazsan, o zaman Sneijder senin üzerine yürür. Sneijder, 2010’da dünyanın en iyi futbolcusuydu. Sen ise daha teknik direktör değilsin." ifadelerini kullandı.

"BU KARARLAR YÖNETİMİN"

Lukas Podolski ve Wesley Sneijder'in yedek soyundurulması kararını Tudor'un değil yönetimin verdiğini savunan Mehmet Demirkol, "Juventus ve Milli Takım'da büyük oyuncularla çalışmış, büyük oyunculara karşı oynamış Tudor bunları bilmiyor olamaz. Bu kadar. Bu kararları Tudor vermiyor, yönetim verdiriyor." diye konuştu.