Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe’de, sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Mehmet Ekici, özlediği formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Sakatlığını tamamen atlatan ve salı gününden bu yana takımla birlikte antrenmanlara başlayan milli futbolcu, Hürriyet gazetesine konuştu.

NELER UMMUŞTUM NELER BULDUM

Fenerbahçe’ye çok isteyerek transfer olduğunu ve sarı lacivertli formayı giyebilmek için büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Mehmet, “Neler ummuştum, neler yaşadım... İmzayı attığım gün en büyük hayalim Galatasaray karşısında Fenerbahçe forması giymek Sakatlıklar yüzünden onu bile yaşayamadım. Hayallerimin hiçbiri olmadı. Forma giymeyi o kadar çok özledim ki, anlatamam” diye konuştu.

VÜCUDUMA FAZLA YÜKLENDİM

Sakatlığının tekrarlanmasının ve uzun sürmesinin nedenlerini de anlatan sarı lacivertli futbolcu, şunları söyledi: “Trabzonspor sözleşmenin son 6 ayında elimde olmayan nedenlerden dolayı forma giyememiştim. Fenerbahçe’de kendimi gösterebilme uğruna aşırı çalışmam tüm hayallerimi mahvetti. Vücuduma fazla yüklendim ve sonuçta sakatlık sürecim uzadı. Ama bir daha böyle olmasına izin vermeyeceğim. Yaşadığım acı tecrübelerden büyük dersler aldım. Artık antrenmanlarda çok d dikkatli davranacağım. Öyle bir Mehmet Ekici gelecek ki, tüm bunları unutturacak.”





PUAN FARKINI KAPATABİLİRİZ

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de zirvenin 9 puan geri kalmasını da değerlendiren Mehmet Ekici, şöyle konuştu: “Şampiyonluk yarışında 9 puan geriye düşmek elbette ki çok üzücü. Ancak ligin daha yarısına bile gelmediğimizi unutmayalım. Bu farkı kapatabiliriz. Henüz bir şey bitmiş değil, şampiyonluk iddiamız ilk günkü gibi devam ediyor. Takımım zor günler yaşarken bir şey yapamamak, televizyondan izlemek zorunda kalmak canımı acıttı. Keşke tam olarak iyileşmeden oynamak gibi bir yanlışı yapmasaydım. Hırsıma yenilip hata yaptım."