Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi

Trabzonspor ile devre arasında ipleri koparan Mehmet Ekici, geçtiğimiz günlerde başına gelen olay ile bordo mavili ekibin yetenekli oyuncuyu gözden çıkardığını bir kez daha gösterdi.

ARACI SİSTEMDEN ÇIKARILDI

61saat'in haberine göre; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında krize neden olan, ardından da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin aracı, bordo-mavili kulübün anlaşmalı benzin istasyonunun araç tanıma sisteminden çıkarıldı.

Bunun üzerine Mehmet Ekici benzin parasını cebinden ödemek zorunda kaldı. Bu gelişme Trabzonspor'un Mehmet Ekici'yi gelecek planlarından tamamen çıkardığını gözler önüne sermiş oldu.