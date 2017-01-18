Mehmet Ekici Beşiktaş'a 2 milyon Euro kazandıracak

Mehmet Ekici'nin transferi konusunda her gün flaş bir gelişme yaşanıyor.

Mehmet Ekici transferinden sonuç çıkaramayan Fenerbahçe gurbetçi oyuncunun Alman avukatı Prof. Dr. Tobias Huep'u İstanbul'a davet etti.

HUEP KURAL DIŞI UYGULAMA DEDİ

Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyleyen Ekici'nin Trabzonspor'dan ayrılma süreciyle ilgili alternatifler üzerinde yoğunlaşıldı.

Spor hukuku konusunda uzman olan Huep, TFF'nin uygulaması gereği Ekici ile görüşme ve imzanın sezon sonuna kadar yapılamamasının FIFA kurallarının dışında olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Fenerbahçe Yönetimi Mehmet Ekici'ye imza attırmak için harekete geçti.

İMZA ŞİMDİ ATILACAK

Buna göre Sarı Lacivertli Kulüp daha önce Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde yaptığı gibi sözleşmesinin bitişine 6 ay kalan Mehmet Ekici'ye imza attırıp, Trabzonspor'u bonservisini verme konusunda zorlama yolunu tercih edecek.

BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Bir diğer konu ise Olcay Şahan transferinde iki kulüp arasında özel bir anlaşma yapılması.

Siyah-beyazlı kulübün, Olcay'ı Trabzonspor'a 200 bin Euro karşılığında verdiği ancak Mehmet Ekici'nin F.Bahçe'ye gitmesi durumunda bordo-mavili kulüpten 2 milyon Euro daha alacağı ortaya çıktı.

Böyle bir hamle karşısında Trabzonspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.