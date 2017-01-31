Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye imzayı attım

Arapsaçına dönen Mehmet Ekici transferinde nihayet somut adımlar atıldı.

Yaklaşık bir ay önce F.Bahçe’yle anlaşsa da Trabzonspor’un kendisini Beşiktaş’a satmak istemesi yüzünden eli kolu bağlanan başarılı orta saha, inadından vazgeçmedi ve sarı-lacivertlilere imzayı attı.

İMZAYI ATTIM BAŞKANIM

Kadro dışı bırakılan oyuncu, bordo-mavililerin başkanı Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede “Başkanım haberiniz olsun ben sezon sonu için F.Bahçe ile sözleşme yaptım. Gelecek yıldan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceğim” ifadelerini kullandı.

Usta “Hayırlı olsun” demekle yetinirken, kadro dışı bıraktığı tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar affetmeyi düşünmüyor.