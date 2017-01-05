Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe Kulübü devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MEHMET GELMEK İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Ara transferde ilk olarak kanat oyuncusu Karavaev’i bitiren F.Bahçe, diğer mevkiler için çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde Mehmet Ekici ile ilgilenen sarı lacivertliler, oyuncunun gelmek istemesi nedeniyle, bu transferde diğer kulüplere göre avantaj sağladı.

ERSUN YANAL AATIF'I İKNA ETTİ

Trabzon’un Mehmet’i Beşiktaş’a vermekten yana olduğu konuşulurken, oyuncunun 6 ay sonra serbest kalacak olması ve F.Bahçe’yi tercih etmesi sarı lacivertlilere koz oldu. Yönetim, bu transfer için Aatif’i takasta kullanmayı planlarken, Ersun Yanal’ın Aatif’ı ikna ettiği dile getiriliyor.

PARADA ANLAŞILIRSA TRANSFER BİTECEK

Kulüpler arasında ise henüz uzlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe’nin Aatif’in üstüne en fazla 500 bin Euro vermek istediği, bordo mavililerin ise 1.5 milyon Euro’da ısrar ettiği belirtiliyor.

Para konusunda da anlaşma sağlandığı takdirde transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi.