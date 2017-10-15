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Mehmet Ekici Galatasaray derbisinde yok

Sakatlığı nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maç kadrosuna alınmayan sarı-lacivertli futbolcu, Galatasaray derbisinde de görev yapamayacak.

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Mehmet Ekici Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Mehmet Ekici maç kadrosuna alınmadı.

Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde maç kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamada bulundu.

G.SARAY DERBİSİNDE YOK

Aykut Kocaman, Mehmet Ekici hakkında şunları söyledi: "Mehmet Ekici dün yapılan antrenmanda kendi özel çalışırken ağrısı olduğunu söylemiş. Kas yırtığı var. O yüzden de kadroda yok."

2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, ligin 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.

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