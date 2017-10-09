Mehmet Ekici: Galatasaray'ı yenmek zorundayız

Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, ezeli rakiplerine gözdağı verdi.

"SERİ YAKALAMALIYIZ"

Derbi için değerlendirmede bulunan Ekici:"Şampiyonlukta iddialı konuma gelebilmek için art arda maçlar kazanmak zorundayız. Malatyaspor ve Galatasaray'ı mutlaka yenmeliyiz. Sonrasında da seriyi sürdürmeliyiz. Puan kayıplarını başka türlü telafi edemeyiz. Sık sık aramızda bunu konuşuyoruz." dedi.

EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME

Fenerbahçeli futbolcu; "Ligin bitmesine daha 27 hafta var. 8 puanın kapanmayacak bir fark olmadığını biliyoruz. Rakiplerimiz erken havaya girmesin. Her maç zor, her takım güçlü ve savaşmadan puan alamıyorsunuz. Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geri değiliz, şampiyonluk şansımız hâlâ güçlü. Moralimizi bozmuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.