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Mehmet Ekici: Ofspor'a giderim Beşiktaş'a gitmem

Beşiktaş'a gitmek istemediği için kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, kontratının feshedilmesi için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, kontratının feshi için FIFA yolunda...

Trabzonspor, F.Bahçe'ye gitme yönündeki tavrını sürdüren Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı.

OFSPOR'A GİDERİM BEŞİKTAŞ'A GİTMEM

Bunda Ekici'nin, “Gerekirse 1461 Trabzon'a, isterseniz Ofspor'a gönderin ama asla geri adım atmayacağım. Sezon sonunda Fenerbahçe formasını giyeceğim” sözü etkili oldu.

FIFA'YA GİDİYOR

Tecrübeli oyuncu, ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş'a transferi yönünde baskı yapılması nedeniyle de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitme kararı aldı.

Oyuncu, sezon sonu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gidecek.

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