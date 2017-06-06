Mehmet Ekici: Politikacılar F.Bahçe'ye gitmemi engelledi

Hürriyet gazetesine konuşan Mehmet Ekici, Beşiktaş'a gitmesi konusunda kendisine baskı yapıldığını ancak Fenerbahçe için mücadele ettiğini söyledi.

İşte Ekici'nin sözleri:

POLİTİKACILAR ENGELLEDİ

“Bazı politikacılar beni aradı. Israrla Beşiktaş’a gitmemi istediler. Bu yöndeki bütün istekleri kabul etmediğim için 6 ay futbol oynamama engel oldular. Ben Fenerbahçe’ye gitseydim takım şampiyon olurdu… Futbol yaşantımın biteceğini bile bilsem, Beşiktaş’ta oynamayı kabul etmezdim. Bana çok ayıp ettiler. İleride bir basın toplantısı düzenlemeyi ve bütün her şeyi açıklamayı düşünüyorum.''





Ekici, daha Fenerbahçe’ye transferi açıklanmadan İstanbul’un Anadolu yakasında Bağdat Caddesi’nde kendisine bir ev aldı.

BAĞDAT CADDESİ'Nİ TERCİH ETTİM

Yıldız futbolcu bunun gerekçesini de şu ilginç sözlerle açıkladı: “Ben taraftarın içinde olmak istiyorum. Taraftar ile birlikte yaşamak istiyorum. Maçlar veya antrenmanlar haricinde, sokağa çıktığımda onlarla olmak beni mutlu edecek. O yüzden şehir dışında havuzlu bir ev almaktansa Bağdat Caddesi’ni tercih ettim.”