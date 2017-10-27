Mehmet Ekici: Şanssızlık yakamı bırakmıyor

Büyük umutlarla geldiği F.Bahçe’de ofansif orta saha sorununu çözmesi beklenen Mehmet Ekici’nin peşini sakatlıklar bir türlü bırakmıyor.

3 FARKLI BÖLGEDE SORUN VAR

Yaz döneminde oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan oyuncu, ilk kez Süper Lig’in 5. haftasındaki Alanya karşılaşmasında süre alırken bu süre zarfında 3 farklı bölgeden sorun yaşadı.

Deneyimli orta saha F.Bahçe forması altındaki tek 90 dakikasını Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasında oynadı. Beşiktaş derbisinde de 45 dakika süre alan Mehmet, henüz gol atamadığı gibi asist yapma başarısı da gösteremedi.

DERBİ ÜZÜNTÜSÜ YAŞIYOR

Bu duruma üzüldüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, özellikle G.Saray derbisini kaçırdığına pişman. Bir an önce iyileşip yeniden oynamak istediğini belirten Mehmet, “Bu sezon en çok G.Saray maçında oynayamadığım için üzgünüm. Takımı yalnız bırakmak istemezdim.

ŞANSSIZLIK YAKAMI BIRAKMIYOR

"Bolu'daki hazırlık etabından sonra sürekli sakatlandım. Bunun sebebi geçen yıl Trabzonspor’da kadro dışı bırakılmış olmam. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman hiç risk almadan beni tam anlamıyla hazır olunca sahaya sürüyor ama yine de sakatlanıyorum. Şanssızlık yakamı bir türlü bırakmıyor” ifadelerini kullandı.