Mehmet Ekici ve Valbuena transferleri bitti

Yeni sezona yenilenmiş bir futbol takımıyla girmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı lacivertliler önünüzdeki günlerde arka arkaya transfer açıklaması yapmaya hazırlanıyor.

MEHMET VE VALBUENA BİTTİ

NTV Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile sözleşmesi biten Mehmet Ekici'nin transferini sezon ortasında bitiren Fenerbahçe, Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin bu iki ismi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

KALEYE DAVİD OSPİNA

Sözleşmesi biten Volkan Demirel'i takımda tutmayı planlayan yönetim, kaleye rekabet getirmeyi planlıyor.

Sarı lacivertlilerin hedefi Arsenal'den David Ospina. Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıklayan Kolombiyalı kaleci için kulübü Arsenal ve oyuncuyla yapılan görüşmeler de olumlu geçti.

Ospina yapılacak final görüşmesinde sorun çıkmaması halinde kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.