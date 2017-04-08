Mehmet Ekici'den Aykut Kocaman'a mesaj

Trabzonspor'da izinsiz şekilde Fenerbahçe ile anlaştığı için süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da izinsiz şekilde Fenerbahçe ile anlaştığı için süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici açıklamalarda bulundu.

SAVAŞAN BİR FUTBOLCUYUM

Güneş'te yer alan habere göre Mehmet Ekici iddialı konuştu. "Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var" diyen Ekici, "Koşan, savaşan bir oyuncuyum. Gelecek sezon büyük başarılar kazanacağız." dedi.

ALEX GİBİ DEĞİLİM

Kocaman'ın sisteminin mihenk taşı olacak Mehmet Ekici'nin, yakın çevresine Aykut Kocaman ile yeniden eski günlerine döneceğini söylediği öğrenildi. "Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var" diyen Ekici'nin, "Fenerbahçe'yi seçtim çünkü sistem olarak bana çok uygun. Fenerbahçe'nin orta sahadaki sorununu herkes görüyor. Aykut hocanın Alex ile anlaşamamasının sebebi koşmamasından dolayıydı. Ben koşan, savaşan bir oyuncuyum" diye konuştuğu bildirildi.

TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN

Sarı-lacivertli taraftarlarla arasında bir bağ kurduğunu ifade eden gurbetçi oyuncu, "Ben de Fenerbahçeliyim. Herkes bilir bunu. Şampiyonluktan kopmamıza çok üzüldüm. Ben devre arasında gelebilseydim çok daha farklı olurdu. Kalan maçlarda savaşmamız lazım. Büyük camiayız taraftarlarımız rahat olsun. Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de ligde büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. Ekici'nin forma numarası olarak 10 numarada ısrarcı olmayacağı öğrenildi.