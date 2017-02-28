Mehmet isyan etti: Yeter artık kaçmayın

Maçın ardından soyunma odası ve koridorları, tecrübeli oyuncunun serzenişine sahne oldu. 32 yaşındaki kaptan, soyunma odasına hışımla girerken, kendi kendine uzun süre söylendi.

Hedefinde kendisi dahil tüm takım arkadaşları olan Topal, tonu yüksek bir konuşma yaptı ve 4 maç üst üste puan kaybının affı olmadığını vurguladı.

YETER ARTIK KAÇMAYIN

Mehmet Topal şu sözlerle arkadaşlarına seslendi:

"Artık herkes üzerine düşeni yapsın. Sahada kimsenin iyi niyetinden şüphem yok ama sorumluluk almaktan kaçmayın. Artık yeter, bu takımın bu kadar uzun süre maç kazanamaması normal değil. Hepimizin şapkayı önüne koyup düşünme vakti geldi. Bir an önce hepimiz kendimizi toparlamalıyız, bu taraftara kendimizi affettirmeliyiz."

Bu esnada kaptan Mehmet Topal dışında soyunma odasında kimsenin ağzını bıçak açmadı.