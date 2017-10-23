Mehmet Okur Phoenix Suns'tan ayrıldı

NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verildi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında göreve getirilen Watson ile yolların ayrıldığı bildirildi.
WATSON'DAN SONRA OKUR DA GİTTİ
Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor. Öte yandan eski milli basketbolcu Mehmet Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Watson'ın ayrılmasının ardından Phoenix Suns'taki oyuncu yetiştirme antrenörlüğü görevini bıraktığını duyurdu.