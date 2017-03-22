Mehmet Özdilek: Beşiktaş bir adım önde

Siyah-beyazlı takımda 1988-2001 yıllarında forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Özdilek, sezonun bitimine az süre kaldığını belirterek, "Son 9 haftada Beşiktaş ile Başakşehir arasında ciddi bir yarış olacak." dedi.

BEŞİKTAŞ 1 ADIM ÖNDE

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefi olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Orada da en azından yarı final, final oynamak için mücadelenin içinde olacak. Ligde bir şampiyon çıkıyor ama ikinciyi de en az birinci kadar tebrik etmek gerekiyor. Lige genel hatlarıyla bakıldığında sezon başından itibaren ortaya koyduğu performans ve mücadele anlamında Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ın Başakşehir'den bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz." diye konuştu.