Mehmet Özdilek: Fatih Terim görevde kalmamı istedi

A Milli takımda istifa etmeden önce Fatih Terim'in yardımcılığına getirilen fakat Terim'in istifası sonrası TFF Başkanvekili ve Millî Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst'ün “Görev donduruldu” dediği Mehmet Özdilek suskunluğunu bozdu.

İşte Türkiye Gazetesi'ne konuşan Özdilek'in sözleri:

ÖNCE GÖREVE GETİRDİLER SONRA DONDURDULAR

“Fatih Hocam, bana kalmamın millî takım için hayırlı olacağını söyledi. TFF Başkanımız sayın Yıldırım Demirören Bey de bu görüşteydi. Ben de, arkadaşlarımla birlikte ‘Kurumlarda süreklilik esastır' düşüncesinden hareketle hemen -2 Eylül'deki Ukrayna ve 5 Eylül'deki Hırvatistan maçlarıyla ilgili- çalışmaya başladım.”





ALİ DÜRÜST BİR SÜRE İÇİN DONDURDUK DEDİ

“Sözleşme yapılacağı söylendiği sırada TFF Başkanvekili ve Millî Takımlar Sorumlumuz Ali Bey geldi, bana ‘Bir süre için bu konuları dondurduk' dedi. Şu anda, açıkçası ben de durumun ne olduğu konusunda çok bilgi sahibi değilim ancak hazır bekliyorum. Görev tevdi edildiğinde ben ve ekip arkadaşlarımın millî takım için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”