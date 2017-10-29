Mehmet Özdilek Konya'da galibiyetle başladı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 69. dakikada Milosevic'ten geldi. Maçta iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken; ilk yarı en net gol pozisyonu Atiker Konyaspor yakaladı. 20. dakikada Ömer Ali Şahiner, kaleciyi geçmesine karşın topu ağlarla buluşturamadı ve takımını mutlak golden etti.

KONYA TEK GOLLE KAZANDI

İkinci yarıda skoru değiştirme çabalarında amacına ulaşan Atiker Konyaspor oldu. Milosevic, 69. dakikada kalecinin hatasını iyi değerlendirerek ağları havalandırdı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

3 hafta sonra galip gelen Konyaspor puanını 10 yaparken, ligin son sırasındaki Osmanlıspor 7 puanda kaldı.