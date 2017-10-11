Mehmet Özilek: Terim olsaydı Dünya Kupası'na giderdik

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Fatih Terim milli takımdaki görevine devam etseydi Dünya Kupası'na katılma ihtimali olduğunu belirterek, "Tablo bunu gösteriyor" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRDİK"

Mehmet Özdilek, milli takımın 2018 Dünya Kupası'nda eleme grupları kurası çekildiğinde maçların kolay geçeceği söyleminin sonuca yansımadığını anlattı. Grup maçlarının kolay olacağı düşüncesiyle turnuvaya başladıktan sonra ilk karşılaşmalarda milli takımın beklentilerin dışında sonuçlar aldığını hatırlatan Özdilek, şöyle konuştu:

"Grupta ilk olarak dışarıda kalır gibi olduk. Bizim tarihimizde zaten bu tür müsabakalarda bir dışarıda kalıyoruz sonra tekrar içeri kafamızı sokuyoruz. Aslında Ukrayna maçı öncesi 4 takımın da şansı eşitti. Hırvatistan, İzlanda maçları neticeyi belirleyecek maçlardı, biz maalesef bu periyodu sağlıklı geçiremedik. Bunda birçok neden var. Özellikle Ukrayna maçı öncesi hoca değişikliği bence bütün psikolojiyi alt üst etti. Evveliyatına bakıldığında da o süreçte kendi istikrarını, skorsal başarıyı yakalamış milli takım vardı. Her şey olabilirdi. Tabi değişiklikler kolay olmuyor. Bu değişikliklerden sonra Lucescu ile son 4 maçı oynadık. Bakıldığı zaman da çok başarılı değildi. Hırvatistan'ın şu anki pozisyonuna bakıldığı zaman gidebilirdik diye düşünüyorum. Burada tabi İzlanda ve Ukrayna maçındaki ortaya konulan futbol mücadelesi, isteği, coşkusu Türk milli takımına yakışmayan bir oyun felsefesiydi. Onun bedelini ağır ödedik."

"FATİH HOCA OLSAYDI KÖTÜ OYNAMAZDIK"

Gazetecilerin, "Sizce Fatih Terim, milli takımdaki görevine devam etseydi Dünya Kupası'na katılır mıydık" sorusuna Özdilek, "Oradaki tablo bunu gösteriyor. Ben istatistik olarak bakıyorum. Fatih hocayla son oynadığımız 4-5 maçta periyodumuz, saha içi duruşumuz ve skorsal başarı bunu destekleyen unsurdu. Gider miydik gidemez miydik ama şunu söyleyebilirim Ukrayna'da ve İzlanda'da oynadığımız kadar kötü oynamazdık" diye cevap verdi.