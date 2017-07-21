Mehmet Topal: Advocaat savunma oynatıp bizi kötüledi

Fenerbahçe'de savunma ikilisinin önünde adeta ‘sigorta’ görevi gören, defansif özellikleriyle ‘örümcek’ lakabını alan Mehmet Topal, yeni sezonla birlikte artık daha ofansif bir görev bekliyor.

SERBEST OYNARSAM YILDIZLAŞIRIM

Hücum oynadığında takıma daha faydalı olabileceğini vurgulayan 31 yaşındaki usta oyuncu, “Hücumsal açıdan özgürlük tanınırsa iddialı olabilirim. Ofansif oynayacaksam, serbest oynayacaksam yıldızlaşabilirim diyebilirim. Tabii biraz da işin şakası ama ben iyi bir performans çıkaracağımı düşünüyorum. Mesela geçen sene Kayseri maçından önce biraz zorlama vardı adalemde. Hocamızla konuştuğumuzda benim yerime Josef’i defansif ön libero oynatmasını istemiştim. Önemli bir maçtı. Tamamen orada ofansiftim. Gayet rahattım ve iyi oynamıştım. Dolayısıyla ofans oynamayı, gollerimi ve şutlarımı özledim” ifadesini kullandı.

ADVOCAAT DEMORALİZE ETTİ

Mehmet Topal Dick Advocaat’ı da isim vermeden eleştirdi. Topal, “Her maç sonrasında hoca tarafından eleştirilmekten etkilenen oyuncular oldu. Çünkü bir hocanın oyuncusuna en büyük desteği ona olan güvenidir. Eğer güvensizliğini de herkes içinde söylerse oyuncu idemoralize olur. Sizin patronlarınız da size ‘Sen çok kötü muhabirsin, sen çok kötü gazetecisin’ derse siz de düşersiniz ister istemez” şeklinde konuştu.