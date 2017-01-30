Mehmet Topal: Benim oynamamam gerekiyordu

Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Topal 4-1'lik Kayserispor mağlubiyetini değerlendirdi.

OYNAMAMAM GEREKİYORDU

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok bu açıklamayı da mecburiyetten yapıyorum birinin konuşması gerekiyordu, ben gelmek zorunda kaldım. Geriye düştük hemen golü de bulduk beraberliği de bulduk ama yakaladığımız bir kaç pozisyon vardı atmamız gerekiyordu onları. Özür dilemek fayda getirmiyor bunlara ama özür dilemekten başka bir şey yapamıyoruz. Bu ağır mağlubiyete... Aslında benim oynamamam gerekiyordu ama takımda sakat oyuncular da var. Çok az idman yapabildim. Hocam görev verdi ben de elimden geleni yapmaya çalıştım kazansaydık benim için iyi olacaktı ama ağır bir yenilgi aldık özür diliyoruz taraftarımızdan."