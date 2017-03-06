Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

Osmanlıspor maçının son dakikalarında attığı golle tartışmaların odağı haline gelen Fenerbahçeli Mehmet Topal, hakeme topun eline çarptığını söylediğini açıkladı.

'BİLEREK ELİME ALMADIM'

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'a açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, tartışmaların merkezinde olmaktan ötürü canının yandığını söyledi.

"Maçta olağanüstü bir efor sarf ettim." diyen deneyimli oyuncu; "Son dakikalarda da çok yorulmuştum. Köşe vuruşundan gelen topu görmedim bile. Ellerim açıktı top çarptı. Bilerek elime almadım. Öylesine Allah ne verdiyse vurdum. Golden sonra hakeme baktım kararıyla ilgili. Golü verdiğine göre kapalı olduğunu düşündüğünü sandım." dedi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

"HAKEME 'ELİME ÇARPTI' DEDİM"

Mehmet Topal hakemle arasında geçen konuşmayı da anlatırken şöyle dedi; "Santraya giderken bana sordu. 'Elim kapalıydı ama çarptı hocam' dedim. Hakeme topun çarptığını söyledim; daha ne yapabilirdim ki? Pozisyonu sabaha kadar en az 100 kez tekrar izledim. Sabah 09.00'da uyudum. 11.00'e kadar 2 saat uyuyabildim. Çocuğumun doktor randevusu vardı sabah öğleden sonraya ertelemek zorunda kaldım. Yapılan eleştirilere çok incindim, canım acıdı."