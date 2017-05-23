Mehmet Topal sakatlandı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerken, maç sonu Mehmet Topal'ın zar zor ayakta durabilmesi ve sahayı iki kişinin yardımıyla terk etmesi Fenerbahçeli taraftarları korkuttu.

BANDAJLI HALİ KORKUTTU

1-0 yenik duruma düştüğü maçta Van Persie'nin golleriyle Gençlerbirliği'ni yenen Fenerbahçe'de orta sahanın değişmez ismi Mehmet Topal herkesi korkuttu.

90 dakika bitiminde sağ dizine aldığı darbeden ötürü ayakta zor duran ve iki kişinin yardımıyla yürüyen tecrübeli oyuncuda bandaj olması dikkat çekti.