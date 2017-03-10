Avrupa'dan elenen ligde ise şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de Alanyaspor karşılaşması öncesi taraftarlardan tepki geldi.

TEK KİŞİ KARŞILADI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Alanya'ya gelen kafileyi, havalimanında sadece 1 taraftar karşıladı.

Tek taraftar, futbolcuların takım otobüsüne binmesinin ardından kaleci Volkan Demirel ile öz çekim yaptı.

Sarı kart cezalıları Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı Simon Kjaer de dahil tüm futbolcuların yer aldığı kafile, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

MEHMET ELLE ATTIN YAKIŞMADI SANA

Futbolcular otelin lobisinden giriş yaptığı anda bir şahıs Mehmet Topal'a "Topal elle attın golü, yakışmadı sana!" şeklinde seslendi.

Bunun üzerine milli futbolcu kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiye yöneldi. Aynı anda şahsın cep telefonu ile görüntü aldığı görüldü.

Topal ile sözlü sataşmada bulunan şahıs arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Sonrasında kulüp görevlileri duruma müdahale ederek Mehmet Topal'ı sakinleştirdi.

Mehmet Topal'a otelde sözlü saldırı - İZLE

OTELDEN ATTILAR

Sözlü sataşmada bulunan taraftar ise otel dışına çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin geçen hafta Osmanlıspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın tek golünü Mehmet Topal atmış ve gol hafta boyunca tartışılmıştı.